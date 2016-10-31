«Милан» хочет приобрести нападающего «Лестера» Окадзаки
Форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки может стать
игроком «Милана». Они попробуют подписать его зимой.
Как сообщает Goal.com, в Окадзаки «Милан» видит замену для другого японца Кейсуке
Хонды, контракт которого истекает летом в конце нынешнего сезона. Контракт
Окадзаки с «Лестером» истекает в 2019 году и чемпионы Англии не горят желанием
его отпускать, но в «Милане» попытаются убедить руководство клуба согласиться
на трансфер.
В текущем сезоне 30-летний Синдзи Окадзаки
провел десять матчей за «Лестер» и забил три мяча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически