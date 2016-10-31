«Милан» хочет приобрести нападающего «Лестера» Окадзаки

Форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки может стать игроком «Милана». Они попробуют подписать его зимой.

Как сообщает Goal.com, в Окадзаки «Милан» видит замену для другого японца Кейсуке Хонды, контракт которого истекает летом в конце нынешнего сезона. Контракт Окадзаки с «Лестером» истекает в 2019 году и чемпионы Англии не горят желанием его отпускать, но в «Милане» попытаются убедить руководство клуба согласиться на трансфер.

В текущем сезоне 30-летний Синдзи Окадзаки провел десять матчей за «Лестер» и забил три мяча.