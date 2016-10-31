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Старейший шахматист мира Жуковский скончался в Ростовской области

Источник:  СобеседникКомментарии

Российский шахматист Самуил Жуховицкий скончался в Ростовской области. Ему было 99 лет, он являлся старейшим шахматистом мира.

«Ушел из жизни легендарный шахматист и простой по жизни человек. Силу его таланта испытали на себе многие выдающиеся шахматисты прошлого и нынешние ветераны.

До своего очередного юбилея он не дожил совсем чуть-чуть. Век получился полный. Революции, войны, царизм, социализм и капитализм», - сообщил международный гроссмейстер Василий Папин. Его слова приводит «Собеседник».

Самуил Жуховицкий родился 12 декабря 1916 года. В 1940-м году он стал мастером спорта СССР по шахматам, а в 1967-м — мастером спорта международного класса.



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