Старейший шахматист мира Жуковский скончался в Ростовской области
Российский шахматист Самуил Жуховицкий скончался в Ростовской области. Ему было 99
лет, он являлся старейшим шахматистом мира.
«Ушел из жизни легендарный шахматист и простой по
жизни человек. Силу его таланта испытали на себе многие выдающиеся шахматисты
прошлого и нынешние ветераны.
До своего очередного юбилея он не дожил совсем
чуть-чуть. Век получился полный. Революции, войны, царизм, социализм и
капитализм», - сообщил международный гроссмейстер Василий Папин. Его слова приводит «Собеседник».
Самуил Жуховицкий родился 12 декабря 1916 года. В 1940-м году он
стал мастером спорта СССР по шахматам, а в 1967-м — мастером спорта
международного класса.
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