Артем Анисимов установил новый личный рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» и установил личный рекорд.

Форвард «Чикаго» отличился во втором периоде встречи, забросив шайбу с передачи Артемия Панарина. Таким образом Анисимов набирает очки в седьмом матче к ряду, что стало личным достижением для нападающего в НХЛ.

Всего на счету Анисимова 11 (6 + 5) очков в девяти встречах текущего сезона.