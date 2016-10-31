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Артем Анисимов установил новый личный рекорд в НХЛ

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» и установил личный рекорд.

Форвард «Чикаго» отличился во втором периоде встречи, забросив шайбу с передачи Артемия Панарина. Таким образом Анисимов набирает очки в седьмом матче к ряду, что стало личным достижением для нападающего в НХЛ.

Всего на счету Анисимова 11 (6 + 5) очков в девяти встречах текущего сезона.

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