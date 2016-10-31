Сергей Собянин: Таких полей, как новый газон «Лужников», в России еще не было

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход реконструкции стадиона «Лужники». На стадионе появился новый газон, который мэр назвал уникальным для России.

«Таких полей в России до сих пор никто не создавал. Да и в Европе их, наверное, всего пара штук, не больше. Это футбольное поле — сложнейшее инженерное сооружение», — приводит слова мэра телеканал «360».

Для укрепления корневой системы травы газон «Лужников» прошили специальной синтетической нитью. Он способен выдержать до восьми часов непрерывной игры в футбол. Кроме того, под газоном проложено 35 километров труб. Газон способен выдержать зимние морозы и летний зной. На случай ливневых дождей на поле установлена система подземного и поверхностного дренажа, эффективно отводящая воду.

Напомним, «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе финал.