Войцех Ковалевски: «Спартак» полностью переиграл ЦСКА

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал победу «красно-белых» в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

- По игре «Спартака» отмечу потенциал в умении менять скорость игры, если нужно прибавляют. Есть хорошие связки в атаке, которые и создали много проблем обороне ЦСКА. И развитие атаки, и ее завершение находятся на высоком уровне. Касательно организации игры в обороне, то по вчерашнему матчу, думаю, тоже на хорошем уровне взаимопонимания. Не было такого момента, когда можно было бы сказать, что «Спартак» теряет контроль за игрой.

Да, у ЦСКА во втором тайме появлялись преимущества, особенно при стандартах. Но «Спартак» из этих моментов вышел как нужно. Команда полностью переиграла ЦСКА. «Армейцы» пытались несколько раз перехватить инициативу, но за счет хорошей организации после потери мяча хозяева очень быстро отстраивали тактический рисунок и гости не могли развивать скорости. Счет закономерный. Конечно, очень рад этой победе, - рассказал Ковалевски в в эфире «Спорт FM».

Напомним, что после победы над армейцами «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.