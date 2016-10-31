Андрей Разин уволен с поста главного тренера «Автомобилиста»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин уволен со своего поста. Об этом сообщатся на сайте екатеринбургского клуба.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги наш клуб расстался с главным тренером Андреем Разиным и его тренерским штабом. Новый главный тренер команды «Автомобилист» будет назначен 1 ноября», - говорится в официальном сообщении пресс-службы команды.

Отметим, что команда под руководством Андрея Разина в 16 последних матчах потерпела 12 поражений.



Напомним, что в нынешнем сезоне «Автомобилист», набрав в 27 встречах 31 очко, занимает 12-е место в Восточной конференции.