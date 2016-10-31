Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Куньлунь
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Разин уволен с поста главного тренера «Автомобилиста»

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин уволен со своего поста. Об этом сообщатся на сайте екатеринбургского клуба.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги наш клуб расстался с главным тренером Андреем Разиным и его тренерским штабом. Новый главный тренер команды «Автомобилист» будет назначен 1 ноября», - говорится в официальном сообщении пресс-службы команды.

Отметим, что команда под руководством Андрея Разина в 16 последних матчах потерпела 12 поражений.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Автомобилист», набрав в 27 встречах 31 очко, занимает 12-е место в Восточной конференции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тыква для Скабелки. Как на «Сибирь» навели порчу в канун ХэллоуинаТыква для Скабелки. Как на «Сибирь» навели порчу в канун ХэллоуинаНевероятный матч состоялся 30 октября в Уфе, где «Салават Юлаев» нанес «Сибири» самое крупное поражение в нынешнем сезоне.Валерий Белов: Полный стадион в Подольске - пока наше самое большое достижение в этом сезонеГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над минским «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.Цунами в Подольске – 15 голов за матч! Как это былоЦунами в Подольске – 15 голов за матч! Как это былоВоскресная встреча между подмосковным «Витязем» и минским «Динамо» закончилась с очень крупным во всех смыслах счетом – 9:6.КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь», «Трактор» обыграл «Металлург» (Нк) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Витязь» и минское «Динамо» установили рекорд сезона в КХЛПодольский «Витязь» и минское «Динамо установили рекорд сезона в КХЛ по количеству заброшенных шайб – 15.Дубли Макеева и Ержабека помогли «Витязю» обыграть минское «Динамо»«Витязь» дома обыграл минское «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.«Салават Юлаев» одержал самую крупную победу с 2011 годаПобеда «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири» (6:0) стала самой крупной для уфимцев за последние пять лет.«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Салавата Юлаева».«Трактор» обыграл новокузнецкий «Металлург»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Трактора».Знарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на ЕвротурЗнарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на ЕвротурПосле объявления состава сборной России на Кубок Карьяла, клубы КХЛ провели еще по паре матчей. Смотрим, как игроки себя показали.«Нефтехимик» с Назаровым уже побеждает. Но в клубе для тренера есть «мина»«Нефтехимик» с Назаровым уже побеждает. Но в клубе для тренера есть «мина»Нижнекамский клуб одержал в первую победу под руководством нового главного тренера Андрея Назарова – 2:1 над «Югрой».Сергей Коньков: Назаров попросил сыграть в активный хоккейКапитан «Нефтехимика» Сергей Коньков прокомментировал победу своей команды в матче с «Югрой» (2:1).Алексей Кудашов: В нужный момент забили второй голГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после матча с «Йокеритом».Юкка Ялонен: Конечно, недовольны сегодняшним результатомГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом».Андрей Назаров: Последние 40 секунд стали ключевымиГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Югрой» (2:1).КХЛ. «Локомотив» обыграл «Йокерит», «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Слован» на выезде обыграл «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Слована».Бедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубомБедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубомКоманда из Хельсинки сыграла за сутки два матча. Причем, в разных городах – Москве и Ярославле! Финны уступили с общим счетом 1:7.«Нефтехимик» дома обыграл «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Нефтехимика».«Локомотив» обыграл «Йокерит»«Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Андрей Разин
Андрей Разинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение