«Спартак» хочет продлить контракт с Боккетти с понижением зарплаты, футболиста это не устраивает
«Спартак» хотел бы продлить соглашение с
итальянским защитником Сальваторе Боккетти. При этом московский клуб предлагает
игроку пойти на понижение зарплаты.
Как сообщают «Известия», по финансовому вопросу
стороны пока не пришли к соглашению. Клуб хочет подписать долгосрочный контракт
при уменьшении зарплаты, а игрока это не устраивает. По неофициальной
информации, зарплата футболиста составляет около 2,7 миллионов евро без учета
бонусов. Больше в команде зарабатывает только Квинси Промес – около трех
миллионов евро.
В текущем сезоне 29-летний Сальваторе Боккетти
провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.
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