«Спартак» хочет продлить контракт с Боккетти с понижением зарплаты, футболиста это не устраивает

«Спартак» хотел бы продлить соглашение с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. При этом московский клуб предлагает игроку пойти на понижение зарплаты.

Как сообщают «Известия», по финансовому вопросу стороны пока не пришли к соглашению. Клуб хочет подписать долгосрочный контракт при уменьшении зарплаты, а игрока это не устраивает. По неофициальной информации, зарплата футболиста составляет около 2,7 миллионов евро без учета бонусов. Больше в команде зарабатывает только Квинси Промес – около трех миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Сальваторе Боккетти провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.