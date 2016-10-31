Иван Новосельцев: Было бы странно, если бы нынешнее положение вещей меня устраивало
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своем переходе в «Зенит» и оценил шансы закрепиться в клубе из Петербурга.
– Я перешел в «Зенит» и ставлю
перед собой задачу закрепиться в стартовом составе. Я всегда стремился и
стремлюсь играть, выходить на поле и приносить пользу команде с первых минут.
Получается так, что пока после травмы я сыграл только один матч.
Было бы
странно, если бы нынешнее положение вещей меня устраивало. Но я верю, что
«Зенит» и главный тренер на меня рассчитывают, а игра в основном
составе – вопрос ближайшего времени.
«Зенит»
– такой клуб, где никто не дает тебе гарантий, что ты будешь играть. В таких
клубах присутствует конкуренция. Лига Европы – это тоже хороший турнир.
Конечно, я думал, что получится больше матчей сыграть в Лиге Европы. К
сожалению, получается, что в этом турнире я пока так и не сыграл.
Вариант с арендой? Я хочу, чтобы
момент, когда я буду играть в основном составе и помогать команде на футбольном
поле, настал как можно скорее. Именно об этом варианте я сейчас думаю, –
рассказал Новосельцев в интервью «Р-Спорту».
Напомним, Иван Новосельцев перешел в «Зенит» в 2016 году
из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист провел за новую команду 4 матча. За ростовский
клуб защитник сыграл 50 матчей и забил два гола. В 2015 году Новосельцев был
впервые вызван в сборную России итальянцем Фабио Капелло. За национальную
команду провел 4 матча.