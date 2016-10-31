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Иван Новосельцев: Было бы странно, если бы нынешнее положение вещей меня устраивало

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своем переходе в «Зенит» и оценил шансы закрепиться в клубе из Петербурга.

– Я перешел в «Зенит» и ставлю перед собой задачу закрепиться в стартовом составе. Я всегда стремился и стремлюсь играть, выходить на поле и приносить пользу команде с первых минут. Получается так, что пока после травмы я сыграл только один матч.

Было бы странно, если бы нынешнее положение вещей меня устраивало. Но я верю, что «Зенит» и главный тренер на меня рассчитывают, а игра в основном составе – вопрос ближайшего времени.

«Зенит» – такой клуб, где никто не дает тебе гарантий, что ты будешь играть. В таких клубах присутствует конкуренция. Лига Европы – это тоже хороший турнир. Конечно, я думал, что получится больше матчей сыграть в Лиге Европы. К сожалению, получается, что в этом турнире я пока так и не сыграл.

Вариант с арендой? Я хочу, чтобы момент, когда я буду играть в основном составе и помогать команде на футбольном поле, настал как можно скорее. Именно об этом варианте я сейчас думаю, – рассказал Новосельцев в интервью «Р-Спорту».

Напомним, Иван Новосельцев перешел в «Зенит» в 2016 году из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист провел за новую команду 4 матча. За ростовский клуб защитник сыграл 50 матчей и забил два гола. В 2015 году Новосельцев был впервые вызван в сборную России итальянцем Фабио Капелло. За национальную команду провел 4 матча.

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