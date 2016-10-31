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Анзор Кавазашвили: Хоть я и болею за «Спартак», но в их ворота нужно было ставить пенальти

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями после  матча команды против ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1

«При счете 1:0 в пользу «Спартака» в ворота красно-белых должен был быть назначен пенальти. После прострела Тошича мяч попал в руку Комбарову, изменил направление полета и оказался в руках Реброва. Это однозначный пенальти, серьезная ошибка судейской бригады Николаева.

Хотя я и болею за «Спартак», но надо быть честным. Этот эпизод, возможно, стал решающим. Если руководство ЦСКА подаст протест, то его однозначно удовлетворят, правда, на результате это уже никак не отразится.

В целом же матч был великолепным. Давно я не видел такой веселой и творческой игры со стороны «Спартака». Сложилось впечатление, что впервые за долгие годы у красно-белых появился настоящий дружный коллектив. Футболисты бились друг за друга и показали отличное», - цитируют Кавазашвили «Известия».

На этом матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0), который посетили 43 710 зрителей.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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