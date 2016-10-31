Анзор Кавазашвили: Хоть я и болею за «Спартак», но в их ворота нужно было ставить пенальти
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили
поделился впечатлениями после матча
команды против ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак»
победил со счетом 3:1
«При счете 1:0 в пользу «Спартака» в ворота красно-белых должен был быть назначен пенальти. После прострела Тошича мяч попал в руку Комбарову, изменил направление полета и оказался в руках Реброва. Это однозначный пенальти, серьезная ошибка судейской бригады Николаева.
Хотя я и болею за «Спартак», но надо быть честным. Этот эпизод, возможно, стал решающим. Если руководство ЦСКА подаст протест, то его однозначно удовлетворят, правда, на результате это уже никак не отразится.
В целом же матч был
великолепным. Давно я не видел такой веселой и творческой игры со стороны
«Спартака». Сложилось впечатление, что впервые за долгие годы у красно-белых
появился настоящий дружный коллектив. Футболисты бились друг за друга и
показали отличное», - цитируют Кавазашвили «Известия».
На
этом матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом
посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче
6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0),
который посетили 43 710 зрителей.
После
этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея
в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В
следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью».
Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6
ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по
московскому времени.
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1). Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72) Алексей Николаев (Россия) 29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Судья:
Место и дата
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Алексей Николаев (Россия)
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция