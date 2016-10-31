Сергей Юран: В матче со «Спартаком» линия атаки ЦСКА действовала просто безобразно

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА.

– «Спартак» выиграл за счет креативности. Сказались и кадровые проблемы ЦСКА. Нет Дзагоева и Еременко. «Армейцы» очень медленно выходили из обороны в атаку. Красно-белые все делали быстрее и в целом контролировали матч. Были, конечно, небольшие отрезки, когда «армейцы» пытались перехватить инициативу, но не более. «Спартак» проявил самоотдачу и желание. Кроме того, первым забил гол. Тяжеловато ЦСКА было отыграться после такого. К тому же линия атаки гостей действовала просто безобразно.

– Траоре полностью разочаровал?

– Скажем так, тот Траоре, который приезжал в «Кубань», а потом играл в «Анжи», и нынешний – это небо и земля. Он уже достаточно давно в ЦСКА... Такого уровня форвард должен использовать момент, который у него имелся в конце первого тайма. Шансами нужно дорожить в этих матчах, - передает слова Юрана «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после победы над армейцами «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.