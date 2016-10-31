Денис Лебедев: Свежесть и скорость – несомненные плюсы Гассиева

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебдев поделился ожиданиями от боя против своего соотечественника Мурата Гассиева. В этом бою он будет отстаивать чемпионский титул чемпиона мира.

«Я вместе с моим тренерским штабом просмотрел множество боев с его участием. Это довольно высокий боксер с длинными руками, что, безусловно, поможет ему в работе на дистанции. Стоит упомянуть и то, что Гассиев очень молод. Свежесть и скорость — его несомненные плюсы.

Я всегда выхожу на ринг за победой. Так будет и в этот раз. Буду сражаться до последнего. Достигну ли я желаемой цели нокаутом или выиграю по очкам — неважно. Главное, что я приложу максимум усилий для того, чтобы оставить у себя пояс чемпиона мира по боксу по версии IBF», - цитируют Лебедева «Известия».

Бой состоится 3 декабря в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». Денис Лебедев – чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).