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Владимир Крикунов возглавит ХК «Автомобилист»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер «Нефтехимика» и сборной России Владимир Крикунов станет главным тренером «Автомобилиста». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник близкий к клубу.

Также по информации источника, в тренерский штаб Крикунова войдут Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

Напомним, что сегодня главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин был уволен со своего поста. Как сообщил официальный сайт команды из Екатеринбурга имя нового наставника будет объявлено 1 ноября.

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