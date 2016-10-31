КДК РФС будет рассматривать поведение болельщиков на матче «Спартак» – ЦСКА

Поведение болельщиков в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА (3:1) станет предметом рассмотрения на заседании КДК РФС. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак» - ЦСКА: болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику, а также сжигали атрибутику, также сюда входят и вопросы остановки матча – все есть в рапорте.

«Арсенал» - «Уфа»: болельщики команды из Тулы бросали на поле снежки. По игре «Урал» – «Терек»: в перерыве матча игрок уральского клуба не принял участие в обязательном флеш-интервью», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, что из-за беспорядков на трибунах и дыма на поле из-за файеров матч на некоторое время остановлен.

На этом матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0), который посетили 43 710 зрителей.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.