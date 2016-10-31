КДК РФС будет рассматривать поведение болельщиков на матче «Спартак» – ЦСКА
Поведение болельщиков в матче 12-го тура
чемпионата России «Спартак» - ЦСКА (3:1) станет предметом рассмотрения на
заседании КДК РФС. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
«По матчу «Спартак» - ЦСКА: болельщики обеих
команд скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику,
а также сжигали атрибутику, также сюда входят и вопросы остановки матча – все
есть в рапорте.
«Арсенал» - «Уфа»: болельщики команды из Тулы бросали на поле снежки. По игре «Урал» – «Терек»: в перерыве матча игрок уральского клуба не принял участие в обязательном флеш-интервью», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».
Напомним, что из-за беспорядков на трибунах и
дыма на поле из-за файеров матч на некоторое время остановлен.
На
этом матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом
посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче
6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0),
который посетили 43 710 зрителей.
После
этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея
в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция