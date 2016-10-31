Кокорин и Мамаев получили около 30 миллионов рублей за выход на Евро-2016
Футболисты сборной России Александр Кокорин и
Павел Мамаев получили премиальные за выход на Евро-2016. Эта сумма составила
около 30 миллионов рублей на двоих.
«В среднем за победные матчи футболисты
получали в качестве премиальных чуть более миллиона рублей, исключение
составлял Черышев, который как легионер получал немного больше.
Кроме того, футболистам полагалась разовая
премия, в зависимости от их вклада в выход на Евро-2016. В общей сложности, по
моим данным, Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев — чуть менее 11
миллионов», - заявил источник, близкий к тренерскому штабу сборной России. Его
слова приводит Life.ru
Напомним, что сборная России на Евро-2016
заняла в своей группе последнее место, набрав одно очко. После турнира Леонид
Слуцкий покинул пост главного тренера команды. Александр и Кокорин и Павел
Мамаев в отпуске отдыхали в ночном клубе в Монте-Карло, видео вечеринки с их
участием попало в интернет, после чего их клубы применили к ним санкции.