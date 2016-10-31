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Кокорин и Мамаев получили около 30 миллионов рублей за выход на Евро-2016

Источник:  Life.ruКомментарии

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев получили премиальные за выход на Евро-2016. Эта сумма составила около 30 миллионов рублей на двоих.

«В среднем за победные матчи футболисты получали в качестве премиальных чуть более миллиона рублей, исключение составлял Черышев, который как легионер получал немного больше.

Кроме того, футболистам полагалась разовая премия, в зависимости от их вклада в выход на Евро-2016. В общей сложности, по моим данным, Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев — чуть менее 11 миллионов», - заявил источник, близкий к тренерскому штабу сборной России. Его слова приводит Life.ru

Напомним, что сборная России на Евро-2016 заняла в своей группе последнее место, набрав одно очко. После турнира Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды. Александр и Кокорин и Павел Мамаев в отпуске отдыхали в ночном клубе в Монте-Карло, видео вечеринки с их участием попало в интернет, после чего их клубы применили к ним санкции.

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