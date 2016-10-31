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Андерсон, Сивиур и Грабнер – звезды дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Национальная хоккейная лига определила трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был назван голкипер «Оттавы» Крейг Андерсон, парировавший в игре с «Эдмонтоном» (2:0) все 37 бросков «нефтяников» по своим воротам.

Второй звездой был признан нападающий «Флориды» Колтон Сивиур, оформивший к концу матча с «Детройтом» (5:2) хет-трик.

Третьим стал форвард нью-йоркских «рейнджеров» Михаэль Грабнер, так же отметившийся хет-триком в матче с «Тампой» (6:1).

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