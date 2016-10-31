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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Зельдина

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

На 102-м году жизни скончался известный актер, народный артист СССР и болельщик ЦСКА Владимир Зельдин. Столичный клуб выразил соболезнования в связи с этим событием.

«ПФК ЦСКА выражает соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР, преданного армейца Владимира Зельдина», - говорится в заявлении клуба в официальном твиттере.

Владимир Зельдин скончался сегодня в Москве. До своей кончины являлся старейшим из живущих на тот момент народных артистов СССР и старейшим «действующим» актером.  Он был первым в мире профессиональным театральным актером, перешагнувшим 100-летний юбилей, оставаясь в профессии.

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