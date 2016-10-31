ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Зельдина

На 102-м году жизни скончался известный актер, народный артист СССР и болельщик ЦСКА Владимир Зельдин. Столичный клуб выразил соболезнования в связи с этим событием.

«ПФК ЦСКА выражает соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР, преданного армейца Владимира Зельдина», - говорится в заявлении клуба в официальном твиттере.

Владимир Зельдин скончался сегодня в Москве. До своей кончины являлся старейшим из живущих на тот момент народных артистов СССР и старейшим «действующим» актером. Он был первым в мире профессиональным театральным актером, перешагнувшим 100-летний юбилей, оставаясь в профессии.