ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Зельдина
На 102-м году жизни скончался известный актер,
народный артист СССР и болельщик ЦСКА Владимир Зельдин. Столичный клуб выразил
соболезнования в связи с этим событием.
«ПФК ЦСКА выражает
соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР,
преданного армейца Владимира Зельдина», - говорится в заявлении клуба в
официальном твиттере.
Владимир Зельдин скончался сегодня в Москве. До своей кончины являлся старейшим из живущих на тот момент народных артистов СССР и старейшим «действующим» актером. Он был первым в мире профессиональным театральным актером, перешагнувшим 100-летний юбилей, оставаясь в профессии.
ПФК ЦСКА выражает соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР, преданного армейца Владимира Зельдина pic.twitter.com/2il3W2Thkk— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 31 октября 2016 г.