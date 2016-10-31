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Станислав Черчесов: Кокориных много не бывает

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном вызове в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Мы представляем страну. Есть какие-то каноны, которым мы должны соответствовать. Футболист должен быть на определенном уровне и на поле, и за полем. Кокорина, кстати, знаю очень хорошо. Когда это случилось, переживал, потому что был определенный резонанс. Тогда сказал, и сейчас говорю: мы никого не воспитываем, просто иногда случаются вещи, и это тот случай, когда и Кокорин, и сборная должны быть чуть-чуть порознь, чтобы и он оценил ситуацию на расстоянии, и общественности дать время посмотреть, как все будет развиваться. Во-первых, он извинился. Но буду достаточно откровенен в этой ситуации, потому что есть извинения, которые тебя попросили сделать, и ситуация подсказывает, а есть внутреннее состояние. Тогда он извинился, потому что надо, и это правильно. Но убежден, что за это время человек внутренне уже извинился за то, за что извинился на словах тогда. Я по играм, по его выражению лица, по тому, как он бежит, вижу, что он для себя выводы сделал. Нужно определенное время, чтобы человек осознал какие-то вещи. И это время мы даем. И ему, и болельщицкой нашей общественности - оценить ситуацию и без эмоций сделать выводы. Если брать спортивную составляющую, то мы три гола забили в Краснодаре без нападающего Кокорина. Но мы знаем, что Кокориных много не бывает для нас. Поэтому мы внимательно смотрим, еще есть время. К слову, личных проблем у нас никогда не было. 2 сентября, в день моего рождения, он прислал эсэмэску, поздравил. Здесь ничего личного. Есть ситуация, в которой надо правильно акценты расставить. И условное возвращение Кокорина должно сопровождаться разговорами, что человек что-то сделал, сам осознал. После той ситуации мы говорим о Кокорине только как о футболисте - забил, отдал, не забил. Это самое главное. Уже эмоции ушли, люди оценивают Кокорина как футболиста. И футболисты все это понимают. Повторяю, двери у нас открыты, но не всех мы туда пускаем. Должно быть соответствие - что на поле, что за полем, - рассказал Черчесов в интервью «Российской газете».

Отметим, ранее Станислав Черчесов сообщил, что объявит состав на контрольные матчи с Катаром и Румынией 1 ноября.

Напомним, что матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе, с Румынией – 15 ноября в Грозном. 

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