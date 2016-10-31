Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует Джокович
Обнародована новая версия рейтинга АТР. По
итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.
Вторым идет британец Энди Маррэй, третьим – швейцарец
Стэн Вавринка. На пятое место с четвертого попал японец Кеи Нисикори. В десятку
лучших попал хорват Марин Чилич, ранее занимавший 12-е место. Лучший среди
россиян Андрей Кузнецов на 48-м месте.
Рейтинг АТР
Версия от 31 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) 12900 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) 10985
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) 5865
4 (5). Кеи Нисикори (Япония) 4905
5 (4). Милош Раонич (Канада) 4690
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) 4080
7 (8). Гаэль Монфис (Франция) 3635
8 (9). Доминик Тим (Австрия) 3250
9 (7). Роджер Федерер (Швейцария) 3220
10 (12). Марин Чилич (Хорватия) 3100…
48 (47). Андрей Кузнецов (Россия) 970…
51 (51). Михаил Южный (Россия) 890…
54 (63). Карен Хачанов (Россия) 873…
79 (79). Константин Кравчук (Россия) 707