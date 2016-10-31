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Станислав Черчесов: Я доволен, с каким настроем Березуцкий приезжает в команду

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал необходимость присутствия в национальной команде возрастных игроков.

- Почему в обороне сборной играют люди, которые в 2018 году или уже закончат карьеру или будут не в тех кондициях?
- Если я в бытность футболистом никогда в свой паспорт не смотрел и закончил играть без малого в 40 лет, то почему сейчас должен заглядывать в паспорт другому? Это, во-первых. Во-вторых, команда сегодня строится. Кто мне даст гарантию, что условный футболист, которому 34 года, через пару лет будет хуже того, кому сейчас 22. Я не пророк и такие вещи предвидеть не могу. Нам нужны опытные футболисты, с которыми перспективная молодежь будет прибавлять. Если же вы говорите конкретно о Василии Березуцком, то я доволен, с каким настроем он приезжает в команду. Вижу, как он работает на сборах, какую энергетику дает остальным. После автогола в матче с Коста-Рикой он стал автором победного мяча в игре с «Уфой». Важно то, что случается после определенных казусов. Василий в этом плане - определенный эталон поведения. На сегодняшний день он капитан команды, и мы стараемся ничего не менять, - передает слова Черчесова «Российская газета».

Отметим, ранее Станислав Черчесов сообщил, что объявит состав на контрольные матчи с Катаром и Румынией 1 ноября.

Напомним, что матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе, с Румынией – 15 ноября в Грозном. 

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