Александр Кожевников: Отставка Разина – ожидаемый результат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал прокомментировал отставку Андрея Разина с поста главного тренера «Автомобилиста».

- Отставка Разина – ожидаемый результат. Она назревала. Я уже говорил, что у нас четыре тренера готовы будут к смене. Руководство клуба было недовольно. Если сравнивать с прошлым сезоном, когда команда была на ходу и играла неплохо, сейчас результата нет, поэтому всё ожидаемо. О каких четырёх тренерах я говорю? Называть их не буду. Двоих уже убрали, ещё двое осталось, - передает слова Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, ранее руководство «Автомобилиста» отправила главного тренера команды Андрея Разина в оставку.