Этот день в истории. Марко ван Бастену исполнилось 52 года
Сегодня отмечает день рождения бывший форвард
сборной Голландии, «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен. Ему исполнилось 52
года.
В составе «Аякса» ван Бастен трижды стал
чемпионом Голландии и обладателем Кубка Голландии, один раз выиграл Кубок обладателей
кубков. С «Миланом» он трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок европейских
чемпионов, а также Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы.
Со сборной Голландии выиграл чемпионат Европы 1988 года, где в финале со сборной СССР (2:0) он забил знаменитый мяч в ворота Рината Дасаева. Также он трижды становился обладателем «Золотого мяча».
После завершения карьеры работал главным тренером «Аякса», «Херенвена», АЗ. Сейчас входит тренерский штаб сборной Голландии.
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