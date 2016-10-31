Этот день в истории. Марко ван Бастену исполнилось 52 года

Сегодня отмечает день рождения бывший форвард сборной Голландии, «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен. Ему исполнилось 52 года.

В составе «Аякса» ван Бастен трижды стал чемпионом Голландии и обладателем Кубка Голландии, один раз выиграл Кубок обладателей кубков. С «Миланом» он трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов, а также Межконтинентальный кубок и Суперкубок Европы.

Со сборной Голландии выиграл чемпионат Европы 1988 года, где в финале со сборной СССР (2:0) он забил знаменитый мяч в ворота Рината Дасаева. Также он трижды становился обладателем «Золотого мяча».

После завершения карьеры работал главным тренером «Аякса», «Херенвена», АЗ. Сейчас входит тренерский штаб сборной Голландии.

