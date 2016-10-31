Определились все участники LAN-финала The Boston Major
По результатам закрытых региональных квалификаций определились все участники финального этапа The Boston Major.
На турнир квалифицировались: Team Faceless, Warriors Gaming Unity, Ad Finem, Virtus.Pro, Team NP, CompLexity Gaming, LGD.Forever Young, IG.Vitality.
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили команды: Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses, Newbee, EHOME, Execration, OG и MVP.Phoenix.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически