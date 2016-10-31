Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 3Куньлунь
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Кузнецов – 47-й

Источник:  ATPКомментарии

Обнародована новая версия чемпионской гонки АТР. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович.

Вторым идет британец Энди Маррэй, третьим – швейцарец Стэн Вавринка. На пятое место с четвертого попал японец Кеи Нисикори. Лучший среди россиян Андрей Кузнецов на 47-м месте.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 31 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) 10600 очков

2 (2). Энди Маррей (Великобритания)10185

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) 5105

4 (4). Милош Раонич (Канада) 4690

5 (5). Кеи Нисикори (Япония) 4615

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) 3625

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) 3300

8 (8). Доминик Тим (Австрия) 3205

9 (11). Марин Чилич (Хорватия) 3090

10 (9). Томаш Бердых (Чехия) 2880...

47 (46). Андрей Кузнецов (Россия) 950…

51 (58). Карен Хачанов (Россия) 864…

56 (54). Михаил Южный (Россия) 810…

76 (73). Константин Кравчук (Россия) 699

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует ДжоковичОбнародована новая версия рейтинга АТР. По итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.Маррэй выиграл турнир в Вене, обыграв в финале ТсонгаФинальный матч турнира в Вене между британцем Энди Маррэем и французом Жо-Уилфридом Тсонга завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (6).Чилич обыграл Нисикори в финале турнира в БазелеФинальный матч турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и японцем Кеи Нисикори завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (5) в пользу Чилича.Чилич обыграл Зверева и вышел в финал турнира в БазелеМатч 1/2 финала турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и немцем Мишей Зверевым завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Чилича.Нисикори обыграл Мюллера и вышел в финал турнира в БазелеПолуфинал турнира АТР в Базеле между японцем Кеи Нисикори и представителем Люксембурга Жилем Мюллером завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:6 (3), 6:3 в пользу Нисикори.Маррей сыграет против Феррера в полуфинале турнира в ВенеШотландский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона евро.Хачанов уступил Карловичу в четвертьфинале турнира в ВенеРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал представительного турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона евро.Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между немцем Мишей Зверевым и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 5:7, 6:1 в пользу Зверева.Нисикори обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и японцем Кеи Нисикори завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Нисикори.Мюллер обыграл Дельбониса и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между представителем Люксембурга Жилем Мюллером и аргентинцем Федерико Дельбонисом завершился победой Мюллера. Итоговый счет матча – 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3).Южный проиграл Чиличу в первом круге турнира в БазелеРоссийский теннисист Михаил Южный проиграл в первом круге турнира в швейцарском Базеле, призовой фонд которого составляет более 1,7 миллиона евро.Кузнецов проиграл на старте турнира в БазелеРоссийский теннисист Андрей Кузнецов не смог выйти во второй круг турнира в швейцарском Базеле, призовой фонд которого составляет более 1,7 миллионов евро.Кузнецов опустился на 47-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Каррено-Буста обыграл Робера и вышел в финал «Кубка Кремля»Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и французом Стефаном Робером завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 7:6 (2) в пользу Каррено-Бусты.Медведев и Рублев не пробились в финал Кубка Кремля в парном разрядеРоссийские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля уступили в парном разряде австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру.Фоньини обыграл Кольшрайбера и вышел в финал «Кубка Кремля»Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между итальянцем Фабио Фоньини и немцем Филипом Кольшрайбером завершился победой итальянского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (2) в пользу Фоньини.Бублик уступил Карреньо-Бусте в 1/4 финала Кубка КремляРоссийский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал Кубка Кремля.Кравчук и Кузнецов проиграли в полуфинале парного турнира на «Кубке Кремля»Российские теннисисты Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли в полуфинале «Кубка Кремля» в мужском парном разряде. Они уступили колумбийскому Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счетом 6:3, 2:6, 4:10.Кольшрайбер обыграл Беллуччи и вышел в полуфинал «Кубка Кремля»Матч 1/4 финала «Кубка Кремля» между немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером и бразильцем Томасом Беллуччи завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кольшрайбера.Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка КремляРоссийский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение