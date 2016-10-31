Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Кузнецов – 47-й
Обнародована новая версия чемпионской гонки АТР.
Лидирует сербский теннисист Новак Джокович.
Вторым идет британец Энди Маррэй, третьим – швейцарец
Стэн Вавринка. На пятое место с четвертого попал японец Кеи Нисикори. Лучший
среди россиян Андрей Кузнецов на 47-м месте.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 31 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) 10600 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания)10185
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) 5105
4 (4). Милош Раонич (Канада) 4690
5 (5). Кеи Нисикори (Япония) 4615
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) 3625
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) 3300
8 (8). Доминик Тим (Австрия) 3205
9 (11). Марин Чилич (Хорватия) 3090
10 (9). Томаш Бердых (Чехия) 2880...
47 (46). Андрей Кузнецов (Россия) 950…
51 (58). Карен Хачанов (Россия) 864…
56 (54). Михаил Южный (Россия) 810…
76 (73). Константин Кравчук (Россия) 699