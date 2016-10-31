Президент «Урала»: Если так будет продолжаться, то мы всем клубом перестанем общаться с прессой
освещавших ситуацию вокруг матча 12-го тура
чемпионата России против «Терека» (1:4). Он отметил, что клуб может полностью
отказаться от общения со СМИ.
«Сегодня слушал радио, и там говорят: «странный матч». Ну какой он
странный? Говорят, выбил мяч Чантурия в сторону скамейки запасных и пошел
меняться. А ведущий до этого не видел, что он упал и получил травму – у него
надрыв мышцы, врачи вышли на поле. А человек по радио совсем иначе все
преподносит.
Что им сказать? Вы не соображаете ничего – не говорите это по
радио. Если все так будет продолжаться, то мы вообще перестанем всем клубом
общаться с прессой, и футболистам запретим. Раз с нами так поступают, то и мы
будем также», - цитирует Иванова «Р-Спорт».
Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция