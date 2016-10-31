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Президент «Урала»: Если так будет продолжаться, то мы всем клубом перестанем общаться с прессой

Источник:  Р-СпортКомментарии

освещавших ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4). Он отметил, что клуб может полностью отказаться от общения со СМИ.

«Сегодня слушал радио, и там говорят: «странный матч». Ну какой он странный? Говорят, выбил мяч Чантурия в сторону скамейки запасных и пошел меняться. А ведущий до этого не видел, что он упал и получил травму – у него надрыв мышцы, врачи вышли на поле. А человек по радио совсем иначе все преподносит.

Что им сказать? Вы не соображаете ничего – не говорите это по радио. Если все так будет продолжаться, то мы вообще перестанем всем клубом общаться с прессой, и футболистам запретим. Раз с нами так поступают, то и мы будем также», - цитирует Иванова «Р-Спорт».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля. 

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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