Президент «Урала»: Если так будет продолжаться, то мы всем клубом перестанем общаться с прессой

освещавших ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4). Он отметил, что клуб может полностью отказаться от общения со СМИ.

«Сегодня слушал радио, и там говорят: «странный матч». Ну какой он странный? Говорят, выбил мяч Чантурия в сторону скамейки запасных и пошел меняться. А ведущий до этого не видел, что он упал и получил травму – у него надрыв мышцы, врачи вышли на поле. А человек по радио совсем иначе все преподносит.

Что им сказать? Вы не соображаете ничего – не говорите это по радио. Если все так будет продолжаться, то мы вообще перестанем всем клубом общаться с прессой, и футболистам запретим. Раз с нами так поступают, то и мы будем также», - цитирует Иванова «Р-Спорт».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».