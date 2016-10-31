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Андрей Будогосский назначен руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС

Источник:  РФСКомментарии

На пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС был назначен Андрей Будогосский. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, что в начале октября этот пост покинул Валентин Иванов. До назначения Будогосского исполняющим обязанности главы департамента был Алексей Николаев. С сегодняшнего дня Алексей Николаев будет исполнять функции заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования.

66-летний Андрей Будогосский - арбитр Всесоюзной и Всероссийской категории по футболу, Почетный спортивный судья России, Почетный судья по футболу. С 1977 по 1997 год обслуживал матчи чемпионата и первенства СССР и России по футболу, в том числе, в высшей лиге в качестве главного арбитра. С 1999 года инспектор (делегат) Российского футбольного союза, инспектировал матчи команд высшего дивизиона.

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