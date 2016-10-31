Андрей Будогосский назначен руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС
На пост руководителя Департамента судейства и
инспектирования РФС был назначен Андрей Будогосский. Об этом сообщает
официальный сайт Российского футбольного союза.
Напомним, что в начале октября этот пост покинул
Валентин Иванов. До назначения Будогосского исполняющим
обязанности главы департамента был
Алексей Николаев. С сегодняшнего дня Алексей
Николаев будет исполнять функции заместителя руководителя Департамента
судейства и инспектирования.
66-летний Андрей Будогосский - арбитр Всесоюзной и Всероссийской
категории по футболу, Почетный спортивный судья России, Почетный судья по
футболу. С 1977 по 1997 год обслуживал матчи чемпионата и первенства СССР и
России по футболу, в том числе, в высшей лиге в качестве главного арбитра. С
1999 года инспектор (делегат) Российского футбольного союза, инспектировал
матчи команд высшего дивизиона.