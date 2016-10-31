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Владислав Радимов: Если Луческу считает, что «Зенит-2» мешает первой команде, его надо расформировать

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах Мирчи Луческу о второй команде сине-бело-голубых.

– Он главный тренер «Зенита», если он так считает, наверное, он прав. Мы все работаем для того, чтобы побеждал основной «Зенит». Если ему вторая команда мешает, значит, ее нужно убрать.
Думаю, что этот год мы доиграем до декабря месяца. Сейчас мы не можем сняться. Вопрос о возможном снятии будет решать руководство, но если это мешает главной команде, чем раньше - тем лучше.
Ясно, что вторые команды созданы для того, чтобы помогать первым. Все должно делаться в угоду первой команде, – цитирует Радимова ТАСС.

Напомним, на пресс-конференции после матча с «Томью» Мирча Луческу заявил, что «существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно».

«Зенит-2» основан в 2013 году и заявлен в зону «Запад» второго дивизиона чемпионата России. По итогам сезона-2014/15 клуб вышел в ФНЛ.

В нынешнем сезоне «Зенит-2» после 19 матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Владислав Радимов является главным тренером второй команды сине-бело-голубых с 2013 года.

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