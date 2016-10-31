Президент «Барселоны»: Уверен, что в ближайшие два-три года мы сыграем в Индии
«Барселона» в
ближайшие несколько лет планирует провести товарищеский матч в Индии. Об этом
заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.
«Мы хотим
привезти в Индию нашу первую команду, это одна из наших целей. Сейчас календарь
очень плотный. Сезон заканчивается поздно и начинается рано. Уверен, что мы
сыграем в Индии в ближайшие два или три года. Руководство всерьез рассматривает
эту возможность», - цитирует Бартомеу sportskeeda.com.
Отметим, что
в Индии у «Барселоны» есть несколько футбольных школ. Как пояснил Бартомеу, эти
школы помогут чемпионату Индии получить новых футболистов. Также в школах
обучают и молодых тренеров.
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