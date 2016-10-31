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Президент «Барселоны»: Уверен, что в ближайшие два-три года мы сыграем в Индии

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«Барселона» в ближайшие несколько лет планирует провести товарищеский матч в Индии. Об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

«Мы хотим привезти в Индию нашу первую команду, это одна из наших целей. Сейчас календарь очень плотный. Сезон заканчивается поздно и начинается рано. Уверен, что мы сыграем в Индии в ближайшие два или три года. Руководство всерьез рассматривает эту возможность», - цитирует Бартомеу sportskeeda.com.

Отметим, что в Индии у «Барселоны» есть несколько футбольных школ. Как пояснил Бартомеу, эти школы помогут чемпионату Индии получить новых футболистов. Также в школах обучают и молодых тренеров.

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