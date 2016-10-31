Cloud9 стала чемпионом ESL Pro League Season 4
Американский коллектив Cloud9 стал победителем четвертого сезона турнира ESL Pro League по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче американцы победили бразильцев из SK Gaming со счетом 2:1 (17:19 de_overpass, 16:6 de_mirage, 16:5 de_dust2). Cloud9 заработали 200 000 долларов, а SK Gaming досталось 90 000 долларов.
LAN-финал ESL Pro League Season 4 проходил с 28 по 30 октября в Сан-Паулу, Бразилия. Призовой фонд турнира составит 750 000 долларов.
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