Словенец Юг назначен главным арбитром матча «Монако» – ЦСКА
ЦСКА предстоит сыграть в гостях
против «Монако» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Обслуживать этот
матч будет словенская бригада арбитров.
Главным
арбитром назначен Матей Юг. Судьями на линии будут Матей Жунич и Мануэл Видали.
Дополнительные судьи за воротами - Митя Жганец и Раде Обренович. Четвертым арбитром будет Юре Папротник.
Матч «Монако» - ЦСКА состоится 2 ноября. Начало в 21:45 по Москве.
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