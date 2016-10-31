Словенец Юг назначен главным арбитром матча «Монако» – ЦСКА

Жонатан Кафу: «Лудогорец» не будет играть с «Арсеналом» от обороны, это не наш стиль

Нападающий «Лудогорца» Жонатан Кафу поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов