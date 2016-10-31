Андрей Разин: Я нисколько не сомневаюсь в своих силах

Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от работы в системе екатеринбургской команды.

- Я хотел бы продолжить работу в КХЛ. Методы при управлении командой приносили результат. Я нисколько не сомневаюсь в своих силах. Были какие-то ошибки, недочеты, но без этого никак. Опыт, полученный в этом сезоне, очень сильно пригодится мне в будущем, этот опыт бесценен.

Первый сезон, когда пригласил Алексей Бобров, прошел очень удачно. Мы достигли наилучшего результата в истории «Автомобилиста». Задачу тогда выполнили, удовлетворение от сезона было. А во втором сезоне – что было, то было, я не хотел бы комментировать его, - передает слова Разина «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Автомобилиста» отправило главного тренера команды Андрея Разина в отставку. Также на официальном сайте отмечалось, что имя нового наставника клуба будет озвучено 1 ноября.

Отметим, что по мнению источника «Р-Спорт» главным претендентом на пост главного тренера считается бывший наставник «Нефтехимика» и сборной России Владимир Крикунов.