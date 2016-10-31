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Слушания по делу Еременко пройдут в УЕФА 10 ноября

Источник:  ТАССКомментарии

УЕФА назвал дату начала рассмотрения дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Слушания по делу Романа Еременко в УЕФА пройдут 10 ноября. Игрок будет на них присутствовать», - сказали ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Напомним, дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения.

Таким образом, игрок уже пропустил три игры армейцев в чемпионате России и одну встречу Лиги чемпионов. Ему предстоит пропустить еще два матча - против «Монако» 2 ноября и «Амкара» 5 ноября.

В этом сезоне Еременко в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.

Голосование: Как завершится матч «Монако» – ЦСКА?




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