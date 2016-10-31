Андре Силва: Эшпириту Санту безгранично доверяет мне, хочу прогрессировать с «Порту» в Лиге чемпионов
Нападающий «Порту» Андре Силва
сказал, что главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту ему полностью доверяет.
Также он отметил важность матчей Лиги чемпионов
В «Порту» я пришел в 14 лет и стал тем игроком, которым
являюсь сейчас. Я был совсем ребенком, и мне нужно было многому научиться.
Надеюсь, что продолжу прогрессировать здесь и дальше. Я невероятно благодарен «Порту». Это был сложный процесс, требовавший огромной
самоотдачи. И я много работал, чтобы достичь того, что у меня есть сейчас.
Нуну Эшпириту Санту в
меня безгранично верит, и я стараюсь отплатить ему за это на поле. Безусловно,
очень важно, чтобы у футболистов был опыт игры на самом высоком уровне, а
серьезнее Лиги чемпионов ничего и быть не может. К этим матчам отношусь
даже чуть серьезнее. Хочу учиться, как и все игроки в подобной обстановке,
хочу прогрессировать. В Лиге чемпионов трудным получается каждый матч. На таком
уровне любая ошибка может стать фатальной», - цитирует Силву официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне 20-летний Андре Силва провел 15 матчей за «Порту» и забил девять мячей при трех голевых передачах.