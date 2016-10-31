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Нападающий «Томи» Павел Кудряшов: Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче 12-го тура против «Зенита» (0:1).

- Петраков перед выходом на замену попросил меня побольше брать мяч и тащить его к воротам, обострять игру.

- Почувствовали силу «Зенита»?
- Да, очень сильная быстрая команда, тяжело было войти в игру.

- Ваша желтая карточка - показатель того, что не успели за Александром Анюковым?
- Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре. 

- Настроение в команде не из лучших?
- Это да. Попали в непростую ситуацию, еще и матчи с лидерами: «Зенит», потом «Спартак». Но ничего, будем все вместе выходить из этого положения.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак». 

Матч

Зенит - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)

Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)

Предупреждения:

Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция


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