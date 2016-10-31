Нападающий «Томи» Павел Кудряшов: Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре
Нападающий «Томи» Павел Кудряшов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче 12-го тура против «Зенита» (0:1).
- Петраков перед выходом на замену попросил меня побольше брать мяч и тащить его к воротам, обострять игру.
- Почувствовали силу «Зенита»?
- Да, очень сильная быстрая команда, тяжело было войти в игру.
- Ваша желтая карточка - показатель того, что не успели за Александром Анюковым?
- Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре.
- Настроение в команде не из лучших?
- Это да. Попали в непростую ситуацию, еще и матчи с лидерами: «Зенит», потом «Спартак». Но ничего, будем все вместе выходить из этого положения.
Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция