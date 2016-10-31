Нападающий «Томи» Павел Кудряшов: Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче 12-го тура против «Зенита» (0:1).

- Петраков перед выходом на замену попросил меня побольше брать мяч и тащить его к воротам, обострять игру.

- Почувствовали силу «Зенита»?

- Да, очень сильная быстрая команда, тяжело было войти в игру.

- Ваша желтая карточка - показатель того, что не успели за Александром Анюковым?

- Анюков, несмотря на возраст, очень быстрый. Я ощутил это в игре.

- Настроение в команде не из лучших?

- Это да. Попали в непростую ситуацию, еще и матчи с лидерами: «Зенит», потом «Спартак». Но ничего, будем все вместе выходить из этого положения.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».