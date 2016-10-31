«Адмирал» дома уступил «Куньлуню»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
«Адмиралом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 3:2 в пользу «Куньлуня».
В составе китайского клуба отличились
Чед Рау, Туука Мянтюля и Дамьен Флери. У «Адмирала» голы в активе Сергея Ильина
и Джеймса Райта.
«Куньлунь Ред Стар» набрал 36 очков и
занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 40 очков и шестое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Ро (Коллинс), 0:40 (0:1). Ильин (Райт), 16:29 (1:1). Мянтюля (Ро), 17:26 (1:2). Флери (Яшин, Перескоков), 18:49 (1:3). Райт (Краснослободцев), 54:39 (2:3).
Место и дата
31 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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