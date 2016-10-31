«Зенит» – «Дандолк» рассудит итальянец Банти, «Шальке» и «Краснодар» – словенец Винчич

УЕФА назвал арбитров, которые будут обслуживать матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Главным судьей встречи «Зенит» - «Дандолк», который состоится 3 ноября, будет итальянский рефери Лука Банти. Помогать ему будут его соотечественники Маттео Пассери и Алессандро Джаллатини.

Матч между «Шальке» и «Краснодаром», который также пройдет в четверг, обслужит словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем. Его ассистенты - Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Питерский клуб в трех матчах одержал три победы и лидирует в группе D.

Краснодарцы в свою очередь в трех играх набрали шесть очков и занимают второе место в квартете I.