Алексей Жамнов: У «Спартака» есть шанс попасть в заветную восьмерку
Генеральный менеджер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о дальнейшей судьбе и.о. главного тренера московского клуба Алексея Ярушкина.
- Пока Ярушкин исполняет обязанности
главного тренера, все остается так, как
есть. Не вижу разницы. При Ярушкине есть
положительные сдвиги в игре команды.
До конца «регулярки» тридцать с
лишним игр. У нас есть шанс попасть в
заветную восьмерку, чтобы играть в
плей-офф. На это мы и рассчитываем. Я
думаю, что у (текущего) тренерского штаба
все получится. Пока изменения в штабе
не планируются, - передает слова Жамнова «Р-Спорт.
Напомним, что после 25 встреч регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» набрал 32 очка и расположился на 11 строчке в турнирной таблице Западной конференции.
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