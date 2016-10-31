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Алексей Жамнов: У «Спартака» есть шанс попасть в заветную восьмерку

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о дальнейшей судьбе и.о. главного тренера московского клуба Алексея Ярушкина.

- Пока Ярушкин исполняет обязанности главного тренера, все остается так, как есть. Не вижу разницы. При Ярушкине есть положительные сдвиги в игре команды. До конца «регулярки» тридцать с лишним игр. У нас есть шанс попасть в заветную восьмерку, чтобы играть в плей-офф. На это мы и рассчитываем. Я думаю, что у (текущего) тренерского штаба все получится. Пока изменения в штабе не планируются, - передает слова Жамнова «Р-Спорт.

Напомним, что после 25 встреч регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» набрал 32 очка и расположился на 11 строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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