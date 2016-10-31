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Максим Митрофанов: Возможно, не все замечания по работам на строящемся стадионе будут устранять

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в интервью «Спорт уик-энду» рассказал о проблемах, связанных со стадионом на Крестовском острове.

- В настоящий момент, исходя из того, что мы являемся консультантом администрации Санкт-Петербурга в части строительства этого стадиона, мы предъявляем к выполненным работам 1960 замечаний, 1300 из которых существенные. Это число не должно пугать. После ввода в эксплуатацию, когда мы начнем работать, количество этих замечаний будет доходить до 80-120 тысяч. Вполне возможно, что не все из них будут устранять. Таких рабочих моментов будет много.

Строительство собственного стадиона? Требование о наличие резервного стадиона содержится в регламенте чемпионата России. «Зениту» необходима такая арена в Санкт-Петербурге. На нем можно проводить отдельные матчи, которые не соберут большого количества зрителей вроде 1/8 Кубка России, играть зимой и ранней весной, чтобы сберечь главное поле, - цитирует Митрофанова «Спорт уик-энд».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

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Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
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