Президент «Терека» заходил в судейскую комнату во время матча с «Рубином», Кадыров находился возле комнаты
Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов заходил в судейскую комнату во время матча 11-го
тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что «Терек» в этом матче
победил со счетом 3:1.
Как сообщает «БИЗНЕС Online»,
рядом с судейской комнатой в подтрибунном помещении также был замечен глава
Чечни Рамзан Кадыров. Отметим, что посторонним, согласно регламенту, строго
запрещено находиться в судейской комнате.
Напомним также, что во втором тайме арбитр матча
Сергей Лапочкин удалил двух игроков «Рубина». Позднее казанский клуб добился
пересмотра красной карточки Мийо Цакташа.
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