Президент «Терека» заходил в судейскую комнату во время матча с «Рубином», Кадыров находился возле комнаты

Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов заходил в судейскую комнату во время матча 11-го тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что «Терек» в этом матче победил со счетом 3:1.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», рядом с судейской комнатой в подтрибунном помещении также был замечен глава Чечни Рамзан Кадыров. Отметим, что посторонним, согласно регламенту, строго запрещено находиться в судейской комнате.

Напомним также, что во втором тайме арбитр матча Сергей Лапочкин удалил двух игроков «Рубина». Позднее казанский клуб добился пересмотра красной карточки Мийо Цакташа.