«Спартак» подписал нападающего Мирнова
«Спартак» подписал контракт с нападающим Игорем Мирновым, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
Напомним, нынешний регулярный чемпионат КХЛ Мирнов начал в составе «Трактора», в 17 матчах он набрал 5 (1+4) очков. В середине октября он покинул команду.
Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо», магнитогорского «Металлурга», «Атланта», ХК МВД, «Сибири», «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».
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