На eSPORTconf Russia 2016 выступит главный редактор интернет-издания «Рейтинг Букмекеров»

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Алексей Ткачук - главный редактор интернет-издания «Рейтинг Букмекеров».



Эксперт поделится актуальной аналитикой киберспортивного букмекерского рынка в России и мире. Также он расскажет о перспективах и текущем состоянии рынка в целом, приведет конкретные цифры и очертит ключевые тенденции.

Информация, которую предоставит Алексей Ткачук, – абсолютно уникальна, так как в России киберспорт является молодым направлением бизнеса, а тема ставок в нем и вовсе практически не раскрыта.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.