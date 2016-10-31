Игорь Мирнов: Приложу максимум усилий, чтобы пробиться со «Спартаком» в плей-офф

Анзор Кавазашвили: Хоть я и болею за «Спартак», но в их ворота нужно было ставить пенальти

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями после матча команды против ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.