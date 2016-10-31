Игорь Мирнов: Приложу максимум усилий, чтобы пробиться со «Спартаком» в плей-офф
Нападающий Игорь Мирнов, заключивший контракт со «Спартаком», прокомментировал переход в эту команду.
- Рад, что у меня есть возможность продолжить карьеру в «Спартаке», - сказал хоккеист. - Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде в нынешнем сезоне и пробиться с ней в плей-офф. У меня примерно две недели не было серьезной игровой практики, я тренировался самостоятельно в Москве, но хорошо, что сейчас в чемпионате пауза: смогу провести несколько тренировок в составе «Спартака», поближе познакомиться с новыми партнерами и тренерским штабом и набрать необходимые кондиции. С главным тренером Алексеем Ярушкиным не знаком, а вот с Даниилом Марковым я играл еще в московском «Динамо». Постараюсь четко выполнять указания тренеров, чтобы принести «Спартаку» максимальную пользу.
На данный момент красно-белые занимают 11-е место в Западной конференции.