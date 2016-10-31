Жонатан Кафу: «Лудогорец» не будет играть с «Арсеналом» от обороны, это не наш стиль
Нападающий «Лудогорца» Жонатан Кафу
поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала». Напомним, что
командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов
«Лудогорец» не играет в оборонительный футбол, это не наш
стиль. У нас были моменты в первом тайме лондонского матча. Сделаем все, чтобы
доказать, что мы лучше, чем это могло показаться после результата первой
встречи», - цитирует Кафу
официальный сайт УЕФА.
Матч «Лудогорец» - «Арсенал» состоится 1 ноября. Начало в 22:45 по Москве.
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