Жонатан Кафу: «Лудогорец» не будет играть с «Арсеналом» от обороны, это не наш стиль

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Дубли Санчеса и Жиру в ворота «Сандерленда вывели «Арсенал» на первое место в АПЛ «Сандерленд» дома крупно уступил «Арсеналу» (1:4) в 10-м туре чемпионата Англии.

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