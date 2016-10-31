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Жонатан Кафу: «Лудогорец» не будет играть с «Арсеналом» от обороны, это не наш стиль

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий «Лудогорца» Жонатан Кафу поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов

«Лудогорец» не играет в оборонительный футбол, это не наш стиль. У нас были моменты в первом тайме лондонского матча. Сделаем все, чтобы доказать, что мы лучше, чем это могло показаться после результата первой встречи», - цитирует Кафу официальный сайт УЕФА.

Матч «Лудогорец» - «Арсенал» состоится 1 ноября. Начало в 22:45 по Москве.

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