Юрий Борзаковский: Надеюсь, что зимой наши ребята примут участие в международных стартах

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал возможное участие российских спортсменов на международных стартах.

- Надеюсь, что уже с зимы федерацию (ВФЛА) восстановят, и все наши ребята смогут принять участие во всех международных стартах и с хорошей злостью доказать, что мы все-таки лучшие в мире, - цитирует Борзаковского «Р-Спорт».

Напомним, 13 ноября ИААФ приостановила членство ВФЛА в организации, а всех российских легкоатлетов на неопределенный срок отстранила от участия в соревнованиях под эгидой ИААФ.