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Йоахим Лев продлил контракт со сборной Германии до 2020 года

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

Новый контракт будет действовать до 2020 года. В этом году, напомним, пройдет чемпионат Европы, который будет проходить в 13 городах 13 стран-членов УЕФА.

«Для меня настоящее удовольствие развивать эту команду и этих игроков, стараясь вывести их на высочайший уровень», - сказал Йоахим Лев. Его предыдущий контракт истекал в 2018 году.

Йоахим Лев стал главным тренером сборной Германии в 2006 году. Вместе с командой он стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.

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