Йоахим Лев продлил контракт со сборной Германии до 2020 года

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

Новый контракт будет действовать до 2020 года. В этом году, напомним, пройдет чемпионат Европы, который будет проходить в 13 городах 13 стран-членов УЕФА.

«Для меня настоящее удовольствие развивать эту команду и этих игроков, стараясь вывести их на высочайший уровень», - сказал Йоахим Лев. Его предыдущий контракт истекал в 2018 году.

Йоахим Лев стал главным тренером сборной Германии в 2006 году. Вместе с командой он стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.