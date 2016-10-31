Тренер «молодежки» ЦСКА Гришин пропустит ближайшие матчи команды

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин из-за болезни в ближайшее время не будет принимать участие в тренировочном процессе, сообщается на официальном сайте красно-синих.

Специалист пропустит матчи с «Монако» в юношеской Лиге УЕФА (2 ноября) и Амкаром» в молодежном первенстве России (4 ноября).

Временно исполнять обязанности старшего тренера армейской «молодежки» будет помощник Гришина Валерий Минько.