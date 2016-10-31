Анастасия Мыскина: Срок дисквалификации Шараповой должен был быть короче

Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина поделилась мнением о сроках дисквалификации Марии Шараповой.



- Я думала, что Шараповой раньше позволят вернуться, она уже многовато пропустила. Срок дисквалификации должен был быть короче, но ничего - до апреля осталось совсем немного времени. С таким желанием, характером Маша сможет вернуться на свой прежний уровень. Она хочет доказать, что все, чего добивалась, делала честно и своим трудом, - цитирует Мыскину ТАСС.

Отметим, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, и она сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.



Напомним, что Шарапова в настоящий момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещенного вещества - мельдония. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить срок дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.