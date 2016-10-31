«Лион» опроверг слухи о смерти Вальбуэна
В социальных сетях начали распространяться слухи
о смерти полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. Французский клуб категорически
опроверг эту информацию.
«К счастью, Вальбуэна жив и здоров, несмотря на спекуляции
подлых людей в твитере. «Лион» в ужасе от таких позорных и бесчеловечных действий»,
- говорится в заявлении на официальном твиттере «Лиона».
Отметим, что хавбек перенес операцию на плече,
из-за чего пропустит ближайшие матчи своей команды. В интернете начали
появляться слухи о его смерти.
В текущем сезоне 32-летний Матье Вальбуэна провел
девять матчей за «Лион», в его активе одна результативная передача.
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