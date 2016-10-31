«Лион» опроверг слухи о смерти Вальбуэна

В социальных сетях начали распространяться слухи о смерти полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. Французский клуб категорически опроверг эту информацию.

«К счастью, Вальбуэна жив и здоров, несмотря на спекуляции подлых людей в твитере. «Лион» в ужасе от таких позорных и бесчеловечных действий», - говорится в заявлении на официальном твиттере «Лиона».

Отметим, что хавбек перенес операцию на плече, из-за чего пропустит ближайшие матчи своей команды. В интернете начали появляться слухи о его смерти.

В текущем сезоне 32-летний Матье Вальбуэна провел девять матчей за «Лион», в его активе одна результативная передача.