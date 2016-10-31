Федор Емельяненко: В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.

«Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией. До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать.

Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовится под определенного оппонента.

На сегодняшний день многие люди используют отсутствие информации о моем следующем бое в своих целях. С компанией Rizin мы не вели и не ведем переговоры по поводу поединка. Поэтому, информация о согласии Шейна Карвина встретиться со мной на ринге для меня удивительна. Никаких предложений от японского промоушена мне не поступало.

В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках», - написал Емельяненко в своем интаграме.

Напомним, что вчера появилась информация, что Емельяненко может провести бой в 2017 году на турнире Bellator против экс-бойца UFC Мэтта Митриона. Ранее американец Шейн Карвин в своем твиттере сообщил, что согласился провести поединок против Последнего императора на турнире Rizin FF.