Четырех фанатов «Факела» оштрафовали на три тысячи рублей за драку на матче с «Динамо»

Центральный районный суд Воронежа оштрафовал четырех болельщиков «Факела», участвовавших в беспорядках на матче 17-го тура ФНЛ с московским «Динамо».

Нарушители заплатят по три тысячи рублей, сообщает РИА «Воронеж».

Напомним, в ходе встречи, состоявшейся 15 октября, на трибунах вспыхнули беспорядки с участием местных и приезжих фанатов. Игра во втором тайме была остановлена на 15 минут.

КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 100 тысяч рублей и запретил продажу билетов и допуск болельщиков на три выездных матча соревнований, проводимых под эгидой РФС.

Также комитет закрыл фанатский сектор воронежского Центрального стадиона профсоюзов на три домашних матча и оштрафовал «Факел» на 210 тысяч рублей.