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В составе сборной Канады на Кубке Германии – 13 игроков КХЛ

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Канады Дэйв Кинг назвал имена 24 хоккеистов, которые выступят на Кубке Германии. Больше половины из них – 13 – играют в КХЛ.

Вратари (2): Дэнни Тэйлор (Сибирь, КХЛ), Барри Браст (Слован, КХЛ).

Защитники (8): Мэт Робинсон (Динамо Москва, КХЛ), Крис Ли (Металлург Магнитогорск, КХЛ), Чарльз Геноуэй (Йокерит, КХЛ), Джеффри Кинрейд (Нефтехимик, КХЛ), Патрик Макнейлл (Ингольштадт, Германия), Джесс Блэкер (Нюрнберг, Германия), Джонатан Сигалет (Фрелунда, Швеция), Брэйден Лэмб (Аугсбург).

Нападающие (14): Дерек Рой (Авангард, Омск, КХЛ), Мэтт Эллисон (Динамо Минск, КХЛ), Бад Холлоуэй и Грег Скотт (оба – ЦСКА, КХЛ), Пол Щехура (Трактор, КХЛ), Брэндон Козун и Максим Тальбо (оба – Локомотив, КХЛ), Ник Петерсен (Айсберен, Германия), Кевин Кларк (Брюнес, Швеция), Джонатан Мацумото (Мюнхен, Германия), Брэндон Бак (Ингольштадт, Германия), Кертис Хэмилтон (СайПа, Финляндия), Эндрю Гордон (Линчепинг, Швеция), Тревор Паркс (Аугсбург, Германия).

Кроме того в сборную был вызван и Бен Максвелл из ХК Сочи, но он не может принять участия в Кубке Германии.

Самому молодому игроку из нынешнего состава «кленовых листьев» – Тревору Парксу из немецкого «Нюрнберга» – 25 лет, самому возрастному – Крис Ли из «Магнитки» (37 лет). Напомним, Крис Ли стал автором золотого гола в седьмом матче финальной серии «Металлурга» и ЦСКА в Кубке Гагарина-2016

В Кубке Германии (4–6 ноября) помимо хозяев и канадцев также примут участие сборные Словакии и Швейцарии.

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